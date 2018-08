Météo: le ciel s'ennuage sur certaines régions

Ce jeudi, on remarquera un petit changement de temps tout en douceur par endroits. Ce matin nous avons quelques nuages bas sur les régions occidentales mais ils devraient se désagréger en cours de matinée.

Ensuite nous aurons un dégradé nuageux. Le ciel va se couvrir progressivement à partir du bord de mer à l’approche d’une perturbation. L’activité de ce front est faible et par conséquent le risque de précipitations est assez faible aussi hormis peut-être quelques gouttes surtout du côté du bord de mer. Au sud du Sillon Sambre et Meuse, les éclaircies résisteront plus longtemps voire même carrément toute la journée.

Cependant attention on pourrait avoir un orage isolé sur le sud de l’Ardenne en fin d’après-midi. Il fera encore chaud avec de 21 à 28°.