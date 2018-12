Météo: la nuit de samedi à dimanche sera dangereuse sur les routes

Le coup de froid que nous connaissons actuellement prendra fin ce samedi soir à l’arrivée d’une perturbation qui se situera ce vendredi sur l’Irlande. Actuellement, nous sommes toujours protégés par une zone de haute pression s’étalant de la Sibérie à la Scandinavie. C’est elle qui oriente le flux au secteur Est à Nord Est nous amenant de l’air froid.

La nuit de jeudi à vendredi, le gel sera à nouveau généralisé à toutes les régions.

Jusqu’à samedi, le temps sera le plus souvent ensoleillé et très froid

La nuit de vendredi à samedi sera encore plus froide que la précédente avec des minima compris entre -7°C et -4°C. Samedi, le soleil continuera de briller du matin jusqu’au soir en Wallonie et à Bruxelles tandis que des nuages précéderont la zone de pluie à l’Ouest du territoire.

Se déplacer sera dangereux entre ce samedi 20 heures et ce dimanche matin

Les premières pluies concerneront notre littoral vers 20 heures et cette perturbation va balayer notre pays d’Ouest en Est. Avec elle, de l’air plus doux arrivera également sur notre pays. Cependant, les sols seront encore gelés, et des phénomènes glissants seront observés même en plaine avec temporairement de la pluie verglaçantes et des précipitations sous forme de neige au-dessus de 300 mètres d’altitude. Nous pourrions même observer une accumulation temporaire de 5 cm sur les hauteurs. Le moment le plus dangereux se situe entre 20 heures et 3 heures du matin.

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence si vous êtes amené à vous déplacer durant la nuit de ce samedi à dimanche. La pluie verglaçante ne se voit pas et risque de vous surprendre sur la route.