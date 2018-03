Météo: la neige fera son retour samedi

Après une agréable journée hier, une perturbation s’engage sur notre pays ce matin. Les pluies commenceront par toucher les régions proches de la frontière française en matinée et épargneront provisoirement celles situées sur le long des frontières hollandaise et allemande. Le vent, comme cette nuit, reste bien sensible et le mercure affiche 8 degrés du centre à la côte, 4-5 sur le sud du sillon Sambre et Meuse.

Cette après-midi, la perturbation continuera sa progression vers le nord et c’est un temps pluvieux qui s’installera sur l’ensemble du territoire. Les pluies faibliront du côté du Hainaut en cours d’après-midi. Le thermomètre indiquera toujours des températures assez douces avec une dizaine de degrés de Bruxelles à Ostende, 6-7 degrés pour Libramont ou Arlon.

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un indice faible dans la plupart des régions. Le pic de luminosité se situera vers 12 ou 13h, c'est à cette heure-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Une accalmie se dessine pour la nuit prochaine puisque le front s’évacuera en soirée. L’ambiance reste mais quelques averses peuvent se déclencher çà et là. On s’éloigne franchement des gelées avec 6 degrés sur une moitié nord du pays, 3-4 sur le sud du sillon Sambre et Meuse.