Météo: la grisaille sera moins tenace qu'hier

Dans l'après-midi les éclaircies devraient être localement un peu plus évidentes et un peu plus durables. La Gaume sera privilégiée avec davantage de soleil.

METEO:la grisaille sera moins tenace qu'hier - © Tous droits réservés

Mercredi en début de journée, le sud et l’est ainsi que le littoral profiteront déjà d’un soleil généreux. Ce sera encore assez nuageux ailleurs mais dès la fin de la matinée tout le monde sera quasi logé à la même enseigne avec de belles périodes ensoleillées et des températures agréables puisque nous aurons de 23 à 29°.

Jeudi, les conditions météos seront nettement moins belles. Le ciel va se couvrir et il finira par pleuvoir. Une perturbation qui marquera la transition puisque dès vendredi le temps sera nettement plus frais et aussi plus incertain.