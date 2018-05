Météo: l'IRM lance un avertissement aux orages

Lundi en cours d'après-midi et le soir, le risque d'averses orageuses augmentera à nouveau, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 24 degrés dans le centre du pays et le temps sera plus frais à la côte avec des maxima autour de 18 ou 19 degrés.

Localement, des précipitations intenses sont possibles en peu de temps dans l'après-midi, ainsi que de la grêle. En soirée, quelques averses et orages localisés seront temporairement encore actifs. Cette nuit, le risque d'averses diminuera et de larges éclaircies s'installeront sur le pays.

Grêle et précipitations

Mardi matin, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard seront localement présents mais, de manière générale, le temps sera assez ensoleillé, selon l'IRM. Assez rapidement, des cumulus se formeront et finiront par dégénérer en averses et orages, probablement déjà dès la mi-journée sur certaines régions.

En raison du faible mouvement de ces orages, les précipitations pourront à nouveau être localement importantes. De la grêle est aussi possible. Dans l'intérieur, les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés sous un vent faible et variable. À la côte, sous un vent s'orientant au nord, les températures n'atteindront pas les 20 degrés.

L'IRM a donc lancé un avertissement aux orages pour l'ensemble du pays dès 15h00 lundi jusqu'à 23h00 mardi.