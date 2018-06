Météo: jusqu'à 27° mercredi... avant des températures encore plus élevées ce dimanche

Les conditions météos resteront stables par rapport à la journée d’hier avec un temps sec et ensoleillé qui se profile. Les rares grisailles formées en cours de nuit se dissiperont très rapidement ce matin pour laisser place à un beau ciel bleu. Les températures seront déjà chaudes par rapport à la journée de mardi puisqu’elles varieront entre 16 et 18 degrés sur l’ensemble du territoire.

Le soleil dominera toujours cet après-midi sur une bonne partie du territoire. Quelques cumulus sont possibles le long de la frontière allemande mais ils ne couvriront pas le ciel et resteront sans conséquence. On retrouvera 20 degrés au littoral, 23 degrés sur l’Ardenne et 26-27 degrés sur le centre du pays. Un peu de vent rafraîchira l’atmosphère.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le ciel sera étoilé la nuit prochaine. Les minimas seront en hausse et on atteindra 9 degrés dans les vallées ardennaises et de 12 à 15 degrés sur le reste du territoire.