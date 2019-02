Météo: il va neiger dans les Alpes pour Carnaval

Les vacances de sport d’hiver approchent et cette nouvelle devrait ravir tous les vacanciers : il y aura de la neige dans les Alpes pour Carnaval.

On annonce de nombreuses précipitations, avec des limites pluies-neiges (LPN) qui oscillent entre 800 et 1400m à cause des nombreux changements de masses d’air.

La neige sera donc renouvelée sur beaucoup de pistes. En revanche, il ne faudra pas s’attendre à une belle semaine ensoleillée. Il devrait cependant faire plus clément sur les Alpes du Sud.

A noter le risque d’avalanche de niveau 1 à 2 sur les différents massifs vendredi, risque qui devrait atteindre le niveau 3 en cours de semaine.

Vosges-Jura

La perturbation stagnera sur le nord-est et centre-est ce vendredi. La limite pluie-neige restera vers 1000-1100 m sur les Vosges et le Jura. Sur le premier massif, la neige tombera intensément en matinée et faiblira l’après-midi. Le cumul journalier atteindra 10 à 20 cm sur les crêtes.

Sur le Jura, les chutes de neige seront plus importantes en fin de matinée/début d’après-midi. Les cumuls atteindront 5 à 15 cm selon les hauteurs et les expositions (plus importantes quand exposé au NO).

Samedi, il y aura de faibles perturbations avec la limite pluie-neige vers 1200 m. Dimanche, il fera plus sec dans le Jura mais il y aura de la pluie dans les Vosges.

Lundi, des averses de neige sont attendues vers 800-900 m. Le cumul journalier atteindra 2 à 8 cm. Mardi aussi, la limite pluie-neige restera vers 600 mètres dans les Vosges (3 à 7 cm) et vers 700 m dans le Jura (1 à 3 cm). La situation ne devrait pas s’améliorer pour le reste de la semaine.

Alpes du Nord

Avec la perturbation, quelques neiges tomberont déjà en matinée, mais elles se renforceront l’après-midi. La LPN se situera vers 1000-1200 m. Les cumuls atteindront 5 à 20 cm selon les hauteurs et expositions (cumuls plus importants sur la Haute-Savoie).

Samedi, il y aura de faibles perturbations. Dimanche, on annonce un temps sec, qui ne devrait pas durer puisqu’il y aura des averses de neige lundi, mardi et mercredi. Plusieurs centimètres de neige sont attendus.

Alpes du Sud

Les Alpes du Sud seront plus abritées vendredi et ce week-end, si bien que le temps sera généralement sec. Quelques flocons pourraient tout de même tomber sur le nord des Hautes-Alpes.

Il faudra attendre lundi pour avoir quelques chutes de neige, qui dureront tout au long de la semaine, principalement sur le nord des Alpes du Sud.

Massif central

La perturbation sera peu active sur le Massif Central. La limite pluie-neige se situera vers 1300 m mais il ne devrait pas y avoir de chutes de neige.

Pyrénées

Vendredi, c’est un temps sec et peu nuageux qui attend le massif en journée. Samedi, quelques faibles chutes de neige tomberont au-dessus de 1600 m. Dimanche, il fera sec et nuageux.

Lundi, on annonce de faibles averses de neige, surtout le matin. Mardi et mercredi, il fera sec mais très nuageux. En ce qui concerna la journée de jeudi, on annonce également des perturbations.