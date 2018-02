" Beast from the east ", c’est comme cela que certains de nos confrères anglais appellent l’air glacial qui arrive de Sibérie ainsi que des nuages d’instabilité qui arrivent sur les Îles Britanniques (de l’air encore plus froid en altitude) en provenance de la Pologne.

Entre -12°C et -16°C : les températures ressenties de la nuit prochaine Météo glaciale : " la bête venant de l'Est " arrive - © Tous droits réservés Certains diront qu’il ne s’agit pas d’une bise d’Est à Nord-Est mais plutôt d’une gifle. Ce vent très sensible accentuera la sensation de froid.

La masse d’air glaciale arrive ce dimanche Météo glaciale : " la bête venant de l'Est " arrive - © Tous droits réservés Elle s’engouffre sur le Benelux et les températures seront négatives partout en matinée (entre -7°C et -3°C). Sous le soleil omniprésent, le ressenti sera glacial l’après-midi : de -5°C à -9°C alors que les températures sous abri afficheront des valeurs comprises entre -3°C et 1°C. Pas de dégel en journée au Sud et à l’Est.

10 cm de neige sur l’Est des Îles Britanniques, quelques nuages chez nous Météo glaciale : " la bête venant de l'Est " arrive - © Tous droits réservés Cela s’appelle " l’effet de lac " (ce phénomène est souvent observé dans la région des Grands Lacs en Amérique du Nord) ou plutôt " l’effet de mer " dans ce cas-ci. Même si cette masse d’air glaciale amène de l’air sec, en traversant la manche, cet air très froid en Altitude (actuellement sur la Pologne) contribuera à former des nuages instables avec l’évaporation de l’eau de Mer. 10 cm de neige sont attendus sur l’Est des Îles Britanniques, principalement près des côtes. Il pourrait même y avoir quelques chutes de neige sur le Cotentin et sur les rivages de la Mer du Nord en France. Pas de neige chez nous ou quelques flocons sans accumulation le long des digues. Ces averses de neige devraient rester en mer et plutôt du côté britannique. C’est la raison pour laquelle, quelques nuages (Stratocumulus) seront observés chez nous lundi et surtout mardi.

Le "Snow lake effect" prévu sur les Îles Britanniques (effet de mer dans ce cas-ci) via GIPHY

Le terme « vague de froid » ne sera probablement pas usurpé Météo glaciale : " la bête venant de l'Est " arrive - © Tous droits réservés Lundi matin, au réveil, -12°C sera la valeur que les thermomètres de l’Ardenne afficheront. Le ressenti sera proche des -20°C au lever du jour. Le vent restera sensible et même très sensible mercredi et jeudi avec des rafales autour des 50 à 60 km/h, 60 à 80 km/h en bord de mer jeudi avec des températures qui n’augmenteront pas. Le ressenti sera proche des -10°C en journée. Lundi et mardi : Minima => de -12°C à -5°C Maxima => de -5°C à 1°C Mercredi : Minima => de -13°C à -5°C Maxima => de -6°C à 0°C De la neige jeudi ? A l’heure actuelle, c’est encore incertain. Une dépression va remonter d’Espagne et au contact de l’air froid, de la neige va tomber sur la France et atteindra peut-être le Sud de la Belgique. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. Couvrez-vous bien !