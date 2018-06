Météo : gare aux fortes pluies dans les prochaines heures

La zone pluvio-orageuse prévue est arrivée sur notre pays avec des précipitations abondantes. Les pluies attendues ce soir peuvent être importantes notamment au sud du Sillon Sambre et Meuse. Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg sont en vigilance orange.

D'ici demain on attend sur ces régions d'importants cumuls qui pourraient localement atteindre 30 à 40 mm . Ces fortes pluies pourraient avoir des conséquences notamment sur les régions déjà fortement impactées par les intempéries et violents orages ces derniers jours. La situation est donc particulièrement à surveiller en province du Luxembourg. Dans les autres régions il pleuvra aussi abondamment mais dans une moindre mesure.

Les pluies devraient s'atténuer demain en cour de journée et la moitié nord retrouvera un temps sec dans l'après-midi. Les régions situées entre le littoral et la Campine pourraient conserver un temps sec dans les prochaines heures A part cela, les températures seront en baisse demain et comprises entre 15 et 20°.