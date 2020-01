Météo froide et grisonnante en attendant le week-end

L'après-midi sera marquée par de belles périodes ensoleillées sur l'est du pays, annonce jeudi l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. La grisaille sera plus tenace ailleurs mais devrait se dissiper pour une fin de semaine en douceur.Les maxima seront compris entre 2°C et 7°C jeudi après-midi, sous un vent faible à parfois modéré.

En soirée, les larges éclaircies dont bénéficiera l'est auront tendance à s'étendre vers le centre et même, peut-être, l'ouest. Ensuite, des nuages bas, de la brume ou du brouillard, parfois givrant, se formeront à nouveau sur la plupart des régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse. Les nuages bas plus épais pourraient donner lieu à un peu de bruine ou de neige en grains. Les minima oscilleront entre -7°C et -2°C en Ardenne, et entre -2°C et +2°C ailleurs.

Le soleil s'imposera rapidement vendredi au sud du sillon Sambre et Meuse. La grisaille sera par contre plus tenace sur l'ouest et le centre du pays, avec éventuellement un peu de bruine par endroits. Les maxima se situeront entre 2°C et 6°C, sous un vent faible.