Cette après-midi, les températures iront jusqu’à 22° en Ardenne et à la mer et entre 24 et 26° ailleurs.

Une dégradation s'amorce à partir de mercredi

Météo: encore une journée estivale - © Tous droits réservés

Demain le menu météo reste plus ou moins le même : un beau ciel bleu et du soleil en matinée, quelques nuages bourgeonneront ça et là dans l’après-midi mais ils resteront inoffensifs. On attend demain la journée la plus chaude de cette période de beau temps : 23 à 24° sur les hauteurs et au littoral, 26° sur la pointe Sud du pays et de 27 à 28° sur les autres régions.

Mercredi, la matinée sera encore largement ensoleillée puis des nuages vont s’inviter dans le courant de l’après-midi. En fin de journée ou en soirée, quelques averses pourront éclater localement mais elles resteront généralement faibles. Les températures baisseront mais resteront agréables de 22° en Ardenne à 27° en Campine. Il n’y a qu’à la côte qu’elles fléchiront plus nettement puisqu’on n’aura plus que 17° là-bas.

Par contre, nette chute des températures jeudi : entre 14 et 17° selon les régions.