Météo du week-end: l'hiver fait son retour, de la neige attendue ce samedi

Elle était attendue depuis le début de la semaine, elle arrivera dans la nuit : la neige fait son retour ce samedi sur notre pays.

La perturbation qui a traversé notre territoire jeudi, et qui a occasionné de belles averses, se retrouve repoussée par de l'air froid venu de Scandinavie et revient sur ses pas pour toucher notre pays dans la nuit de vendredi à samedi. Les températures chuteront : on attend de -2 à -4 degrés sur l'ensemble du pays durant cette nuit.

Samedi, le plus gros des averses se produira en matinée avec 1 à 3 cm qui tiendront localement au sol. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un front organisé à proprement parler mais bien d'une série d'averses qui pourront toucher l'ensemble des régions. Le temps redeviendra plus sec dans l'après-midi, excepté sur l'Ardenne. Les températures maximales, en nette baise ne dépasseront pas-1 à +1°C et la sensation de froid sera renforcée par le vent de NE avec des rafales de 50 à 70 km/h.

Indochine, coupe de Belgique: prudence sur l'E411 et l'E40

Les conditions météorologiques ne seront, notamment, pas favorables à deux manifestations qui se dérouleront sur le plateau du Heysel. A savoir, la finale de la coupe de Belgique à 20h45 avec un stade sold out de 50.000 personnes et le concert d’Indochine à 20h00 au palais 12 avec 15.000 personnes.

il faut donc s'attendre, en cas de neige, à une situation difficile sur le ring de Bruxelles, l’E411 venant de Namur et l’E40 venant de Liège et aux alentours du stade.