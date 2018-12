Météo du week-end: froid samedi, doux dimanche et glissant entre les deux

Ce samedi, les nuages seront encore nombreux en matinée mais progressivement la couverture nuageuse va se déchirer et les éclaircies se développeront. Sur la plupart des régions, l'après-midi sera lumineux, mais il fera encore bien froid avec des températures maximales qui ne dépasseront pas -2° à 0°C en Ardenne et 1° à 2°C ailleurs. Le vent de SE sera modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h à la côte.

Situation délicate la nuit de samedi à dimanche

Dans le courant de l'après-midi, le ciel va se couvrir à partir du littoral annonçant l'arrivée d'une perturbation. Les premières précipitations sont attendues vers 18-19h sur l'ouest sous forme de pluie et neige mêlées. Ces précipitations hivernales vont s'enfoncer dans les terres et toucher tout le pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira de neige avec une accumulation au sol qui pourrait localement dépasser les 10 cm. Sur les autres régions, comme la perturbation apportera de l'air plus doux, les précipitations vont progressivement tourner à la pluie. Mais vous l'aurez compris, il faudra redoubler de prudence si vous devez circuler cette nuit-là car les routes risquent d'être glissantes.