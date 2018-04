Météo: du soleil au Sud du Sillon Sambre et Meuse et un risque d'averse à la mer

Il fait sec partout, ce matin. Les nuages vont se faire un peu plus présents dans le courant de la matinée mais rien de menaçant.

Cette après-midi, le soleil dominera entre le Sillon Sambre et Meuse et la pointe Sud du pays. En revanche, sur les autres régions, le ciel deviendra plus gris. À la côte particulièrement où on pourra même avoir une petite averse. Pour les températures au mieux du jour, on ne dépassera toujours pas les 15° à la mer et en Ardenne, on atteindra 17° à Bruxelles et même 18° sous un soleil un peu plus généreux en région liégeoise par exemple.

Ce soir et cette nuit, on garde un ciel chargé et un risque de pluie sur le Nord-Ouest. En seconde partie de nuit, on reviendra à un temps sec partout et le ciel sera nuageux sur toutes les régions. Les températures iront de 6° sur les hauteurs à 11° à Gand.