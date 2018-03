Météo: des éclaircies puis le retour de la nébulosité

Ce dimanche, il y aura d'abord des éclaircies suivies d'une augmentation de la nébulosité l'après-midi, puis même du risque de quelques ondées dans le nord- ouest. Maxima de 8 à 13 degrés, indique dimanche matin l'IRM.

La journée débutera avec de belles éclaircies mais ensuite les nuages pourront prendre le dessus en cours d'après-midi et quelques gouttes pourraient même se produire dans le nord- ouest du pays durant l'après- midi. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'en bord de mer et 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible et variable puis deviendra faible à modéré et s'orientera au secteur nord.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra progressivement abondante et les quelques pluies du nord- ouest se décaleront vers l'intérieur du pays. En arrivant en Ardenne, les précipitations se généraliseront tout e n s'intensifiant quelque peu. A l'arrière, des éclaircies se dessineront depuis le littoral et l'une ou l'autre avers e ne sera pas exclue. Les minima varieront entre 1 et 5 degrés. Le vent de nord sera faible et reviendra au secteur nord-ouest.