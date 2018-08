Météo: début de semaine sous le soleil, mais jeudi changera tout

Cette semaine débute à nouveau sous le soleil. Quelques cirrus circuleront dans notre ciel en matinée, mais c’est très clairement un temps bien ensoleillé qui se profile pour l’ensemble des régions. Le mercure sera déjà en très nette haute par rapport à dimanche matin : 24 degrés pour Ostende, 26 pour Liège ou Bruxelles et jusqu’à 27 degrés du côté d’Arlon ou de Charleroi.

Même situation pour cet après-midi. Le vent sera faible et un soleil de plomb brillera dans un ciel largement bleu, à peine tâché de quelques nuages élevés. Les températures seront en nettes progression, de 4 à 6 degrés, par rapport à hier : 27 degrés attendus au littoral, 30 à St-Hubert, 33 degrés pour le Hainaut, Liège et Bruxelles et jusqu’à 34 degrés pour Virton.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit sera calme et chaude avec des températures variant de 13 degrés pour Elsenborn à 20 degrés du côté de Spa ou de Liège.