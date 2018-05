Météo: de violents orages s'abattent sur tout le pays

Les orages ont été particulièrement violents dans le Hainaut, dans la région de La Louvière mais aussi au Nord de Charleroi entre les localités de Fleurus, Thiméon et Gosselies.

Plusieurs conséquences : des embarras de circulation dans la capitale, des coulées de bout et des inondations un peu partout en Wallonie. Une partie du ring de Nivelles suite aux orages. Le camion du SPW est sur place cela devrait être vite réglé selon lui. Aucune voiture n'est bloquée, mais des déviations sont en place.

Vers treize heure cet après-midi, les premiers orages se sont développés au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ensuite, comme prévu, ces averses orageuses localement intenses se sont multipliées en s'étendant progressivement vers le centre du pays et la Flandre.

Les pompiers ont reçu des dizaines d'appels en Brabant flamand

Les orages et les fortes pluies qui se sont abattues jeudi sur la Belgique ont également provoqué des inondations en Brabant flamand, principalement à Kortenberg et Steenokkerzeel. Les pompiers y ont reçu quelque 70 appels pour des rues, des caves ou des séjours inondés. Dans la région de Tirlemont, Lubbeek et Tielt-Winge, les pompiers ont également reçu des dizaines d'appels.