Les nuages bas présents ce matin vont progressivement se morceler pour faire place au soleil. Le soleil sera d’abord présent en Gaume et les éclaircies vont s’étendre au fil des heures à toutes les régions. En fin d’après-midi, le ciel sera peu nuageux et l’ensoleillement deviendra excellent.

Météo : de plus en plus de soleil ce mardi - © Tous droits réservés

Lorsque la perturbation atteindra le relief et la Campine, des orages pourront se déclencher et accentuer les quantités de précipitations qui seront donc localement abondantes.

Retour d’un temps plus calme jeudi avant le retour du soleil le week-end.

Le ciel sera plus nuageux qu’ensoleillé jeudi et dès vendredi, le soleil se montrera plus franchement. Les grandes vacances se termineront en apothéose avec un ciel pratiquement serein et des températures qui dépasseront les 20°C (23°C sont prévus à Bruxelles).

Merci à Nadia Rommes pour la photo envoyée à queltemps@rtbf.be