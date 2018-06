Météo de ce vendredi: les orages font leurs valises

Les orages ont été moins nombreux et moins violents que prévu hier et cette nuit. Toutefois, ce matin, on retrouve quelques pluies sur la moitié est du pays. Sur l'ouest, ce sera un peu plus calme. On n'exclut pas en cours de journée de retrouver à nouveau l'une ou l'autre cellule orageuse de la Gaume à la province de Liège. Les orages, concentrés sur l'est pourraient être un peu moins virulents que ces derniers jours. Les maxima atteindront 17° en bord de mer, 20 à 21° sur l'Ardenne, 22° sur l'ouest, 24° dans le centre et 25° sur la Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-ouest.

Week-end calme avant la pluie lundi

Accalmie temporaire ce week-end - © RTBF KEYWALL

Samedi, matinée relativement calme avant une nouvelle dégradation localement orageuse à craindre sur l'est et le sud. Par contre, sur l'ouest, temps plus sec et même éclaircies. Les maxima atteindront 23 à 26° (18° au littoral). Dimanche, entre nuages et éclaircies avec quelques rares averses mais en pas mal de régions un temps sec mais nuageux. Maxima de 18 à 25°. Attention toutefois que cette prévision diffère beaucoup de celle d'hier. Lundi, de fortes pluies sont encore à craindre, on ira de 19 à 24°. Météo plus fraîche et plus calme dès mardi. .

Indice électricité : il restera moyen sur l'ouest, mauvais de Liège à la Campine. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.