Météo: on prévoit un peu plus de 5 centimètres de neige dans certaines régions

Les premières averses sont remontées de France, elles vont s'étendre peu à peu à toutes les régions.

En arrivant au Sud du Sillon Sambre et Meuse (une partie de la province de Namur, la province de Liège et la province de Luxembourg), la pluie va se transformer en neige. Les sols pourraient déjà blanchir à partir de 200 ou 300 mètres d'altitude. En fin de journée, sur les régions les plus touchées (l’Ardenne et les Hautes-Fagnes mais aussi la Gaume et le Pays d’Arlon) on pourrait avoir une accumulation neigeuse d’un peu plus de 5cm.

Un redoux s'amorce en fin de journée, les températures nocturnes seront parfois plus élevées que les températures diurnes, notamment sur les hauteurs où on attend entre 0 et 1° pour cette après-midi mais 2 à 4° pour cette nuit. La neige ne tiendra donc que très temporairement.

Sur l’Ouest et le Centre, on attend quelques bonnes averses qui pourraient même tourner à l’orage (Tournai, le littoral et les deux Flandres). Il va falloir également composer avec le vent sur tout le pays on aura régulièrement des rafales entre 70 et 80km/h (cela pourrait monter jusqu’à 90km/h sous un orage).

Les épandeuses sont sorties la nuit passée et ce matin, les routes ont été salées mais la plus grande prudence reste de mise, surtout sur le réseau secondaire.