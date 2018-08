Météo: de la fraicheur pour le week-end

Le week-end sera frais. Un centre dépressionnaire axé sur la Scandinavie nous amène de l'air froid. Sous l'influence de cette masse d'air nos températures sont en nette baisse. On prévoit donc un petit pull pour sortir en terrasse.

Une nuit agitée

Cette nuit on attend des averses sur tout le pays. Elles pourront prendre un caractère orageux au littoral et à Anvers. Il pourra tomber jusqu'à 20 mm de précipitations par endroit. Les températures seront comprises entre 8° et 11°.

Un samedi capricieux

La météo sera assez instable ce samedi. Le ciel va alterner entre nuages, timides éclaircies et averses de pluie. On perd encore quelques degrés. Nos températures seront 6° à 7° en dessous des normales saisonnières. On ne dépassera pas les 18° du coté de Tournai.

Dimanche: sec et nuageux

Dimanche retour d'un temps plus calme. Avec parfois de belles éclaircies, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures seront stationnaires, comprises entre 16° et 21°. Journée stable avant l'arrivée lundi, d'une dégradation généralisée.

Bon week-end à tous!