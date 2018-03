Samedi matin, le temps sera variable avec par moment de belles éclaircies, mais ce ne sera qu'un répit avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les nuages vont couvrir le ciel à partir de la frontière française et donneront quelques pluies éparses. Dans un flux de sud, les températures seront en hausse, dignes d'une fin avril avec une variation de 10 à 16°C.

Dimanche: encore des précipitations et de la douceur

Météo de ce week-end : temps humide mais très doux - © Tous droits réservés

La perturbation traînera sur l'est du pays dimanche matin, elle sera suivie par un régime d'averses. Ces dernières seront également entrecoupées d'éclaircies surtout l'après-midi. Les températures resteront très agréables, comprises entre 11 et 15°C.

Peu de changement pour le début de la semaine: toujours des précipitations au programme. Lundi, les averses seront fréquentes et accompagnées de rafales de vent jusqu'à 60km/h. Mardi, les passages pluvieux seront moins nombreux et les températures maximales s'établiront entre 6 et 12°C.