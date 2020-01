Météo de ce week-end: Temps calme et gris en cette fin janvier

Le dernier Week-end de janvier sera calme et sec. La Belgique restera protégée par un anticyclone. Un temps stable sera garanti. En revanche, la luminosité sera rare à cause des nuages tenaces.

Vendredi: Encore quelques éclaircies au programme

L’après-midi, les nuages bas se seront dissipés sur et au sud du sillon Sambre-et-Meuse et le soleil y brillera dans un ciel peu nuageux à variable. Au nord du sillon, le ciel restera toutefois très nuageux, voire couvert au littoral et sur le nord de la province d'Anvers. Le temps sera sec sur tout le pays. Les températures seront 1 à 2°C sous les normes de saison, affichant 4 à 6 degrés. Le vent d'O à SO sera faible. La nuit, les éclaircies seront plus larges. Ce qui aura pour conséquence le rafraichissement des températures par endroit. De -4° du côté de Spa à 0° à mons.

Samedi: Temps sec et gris

Le matin, le ciel sera globalement encombré de nombreux nuages bas, par endroits, doublés de brumes ou brouillards localement tenaces. Sur le nord du pays, des éclaircies s'imposeront encore quelques heures de la matinée. De 0° à Anvers à 2° à Arlon. Le vent de secteur Sud sera faible. L' après-midi, le ciel se couvrira davantage par le sud et les éclaircies seront très rares et furtives. Le temps demeurera sec partout et les températures maximales, stationnaires ou en légère hausse, seront très proches des normes de saison.

Dimanche: Petite douceur et timides éclaircies

Dimanche, une dépression se creusera au nord de l'Ecosse et dirigera des courants de SO encore stables, mais toujours humides dans les basses couches vers le pays. Le temps restera sec, mais le ciel restera très nuageux à couvert toute la journée sur l'ensemble du pays. Les températures seront en hausse et on repassera 2-3°C au-dessus des normes. Le vent de Sud-Sud-Ouest forcira progressivement à l'approche d'un front océanique et atteindra 50 km/h en rafales au littoral l'après-midi.

Lundi: Retour d' un temps pluvieux

Certes le week-end sera peu lumineux mais il faudra de ce temps calme avant l'arrivée d'une perturbation en début de semaine prochaine. En effet, dès lundi la météo sera plus humide et venteuse avec de fréquentes averses. Mardi, un courant océanique perturbé et vigoureux balayera le pays. Des averses, hivernales sur la Haute-Belgique et localement de grêle ailleurs, éclateront régulièrement.

Ce Week-end, ne levez pas trop les yeux vers le ciel, le soleil se cachera dans vos cœurs! Bonne fin de semaine à tous.