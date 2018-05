Météo de ce week-end : soleil et chaleur avant le retour des orages

Ce samedi, le temps sera estival, bien ensoleillé et chaud. En matinée, un peu de grisaille pourrait traîner en Flandre occidentale, elle se lèvera rapidement et le soleil brillera généreusement. L'après-midi sera belle avec tout au plus quelques cumulus de beau temps décoratifs. Pas de précipitations à craindre, il fera sec toute la journée. Les maxima seront supérieurs de près de 10° aux moyennes de saison. On attend de 24 à 29°C voire localement 30°C.