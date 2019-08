Météo de ce week-end: Pic de chaleur samedi

Une fin août estivale nous attend. Ce samedi, dernier jour du mois, le soleil sera omniprésent et les températures atteindront les 30° en Gaume. Cependant la météo sera en zigzag car la journée de dimanche sera beaucoup moins ensoleillée.

Vendredi: fin de semaine ensoleillée

Cet après-midi, hormis quelques cirrus déambulant nonchalamment dans le ciel, il n'y aura pas grand-chose à signaler. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest et les maxima grimperont entre 22°C en bord de mer et 26°C à Arlon et Virton.

Samedi: 100% Soleil

Le matin, l'ensemble du pays profitera d'un temps ensoleillé et dans ce vaste secteur chaud, le mercure indiquera déjà de 20 à 23°C en milieu de matinée. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Dans l'après-midi quelques nuages feront leur apparition sur le Nord-Ouest et ils seront précurseurs d'un front froid qui se rapprochera de nos frontières. Sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, les maxima culmineront entre 24°C et 30°C. On sera 7°C au-dessus des moyennes de saison.

Dimanche: Changement radical

Dans la nuit de samedi à dimanche, un front froid très affaibli envahira le pays. Le ciel sera très nuageux à couvert à son passage, mais le risque de précipitations sera quasiment nul. Les minima varieront entre 12 et 15°C. Dimanche matin, le ciel sera nuageux à très nuageux avec le risque de quelques gouttes sur le Sud-Est, mais au cours de l'après-midi, de plus larges éclaircies se propageront du bord de mer vers l'intérieur des terres. Le vent sera modéré d'ouest et les maxima ne dépasseront plus 16 à 20°C.