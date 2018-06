Météo de ce week-end : nuageux et frais

Ce samedi, les nuages seront nombreux, ils arriveront d'une part par a frontière française et d'autre part par le littoral. Les éclaircies seront timides sauf en Campine où elles pourraient résister plus longtemps. L'après-midi, les nuages pourraient s'accompagner de quelques averses principalement sur l'est du pays. Le vent sera désagréable de secteur SO et les maxima en baisse ne dépasseront pas 17-18°C à la côte et en Ardenne, 19 à 20°C dans le centre et 21°C en Campine.