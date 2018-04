Météo de ce week-end : menu varié

Samedi matin, la grisaille sera bien présente le long du sillon Sambre et Meuse et au nord de celui-ci, alors que dans le sud, le temps sera ensoleillé. Les températures varieront de 9 à 12°C .

Après la dissipation des brumes, brouillards, les éclaircies seront généreuses mais dès 14h, le ciel va se couvrir par la frontière française et des averses éclateront. Ces précipitations atteindront la Campine vers 19h et en fin de journée, le risque orageux sera présent. Les maxima seront compris entre 15 et 19°C.