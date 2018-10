Météo de ce week-end: comme un petit air d'été ce samedi

Vous avez très certainement remarqué le redoux de ces derniers jours. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en automne! Nous sommes sous l’influence d’un anticyclone positionné sur l’ouest de la mer Noire, dirigeant des courants continentaux et secs sur la Belgique. Découvrons ensemble la météo estivale de ces prochains jours. Un temps à ressortir du placard les shorts et les sandales rangées trop vite.

Samedi: De belles éclaircies

Après ce vendredi très ensoleillé, ce samedi sera un peu plus nuageux au nord-ouest. Toutefois le temps restera sec partout et ce toute la journée. En matinée le ciel sera bien dégagé. Quelques cumulus de beau temps seront présents au littoral. Les températures seront comprises entre 11 et 16°C. Dans l’après-midi ces nuages vont gagner du terrain et concerneront alors toute la partie nord-ouest de la Belgique. Le ciel sera très nuageux à la côte en fin de journée avec quelques gouttes de pluies dans la nuit de samedi à dimanche. Les températures seront estivales. 6 à 8° au-dessus des normales soit de 19° à 24°C.

Dimanche: l'automne reprend ses droits

Dimanche sera une journée de transition. Un front froid va traverser notre pays. Le ciel sera nuageux tout au long de la journée. Dans l'après-midi, quelques rares averses seront possibles en Haute-Fagne. Ailleurs, de belles périodes d'éclaircies seront tout de même au programme. Les températures seront en nette baisse. Elles reprendront des valeurs de saison pour atteindre les 15° à Ostende, 13° à Spa ou encore 17° à Arlon.

Lundi: début d'une semaine estivale

La veste de dimanche ne servira pas très longtemps car à partir de lundi les températures remonteront progressivement. Nous assisterons à un rapide retour de conditions anticycloniques sur l'ensemble du pays. Lundi après-midi les températures varieront de 17°à 18°C. Une fois la grisaille matinale dissipée, le soleil reprendra le contrôle de notre ciel et ce au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Le thermomètre affichera des températures digne d'un mois de juillet.