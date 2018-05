Météo de ce week-end : frais samedi, chaud dimanche

Ce samedi, les nuages bas seront présents en matinée puis le ciel va se dégager par le sud. L'après-midi, les éclaircies seront belles et généreuses au sud du sillon Sambre et Meuse; au nord, le ciel restera plus chargé mais le temps sera sec partout. Il ne fera pas très chaud, les maxima ne dépasseront pas 12° à la Côte et 15 à 18° ailleurs.