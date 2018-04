Les températures continueront à grimper, on attend 16°C à la Côte, 17 à 18°C en Ardenne, 20°C à Bruxelles et Liège et 21 voire 22°C en Campine.

Peu de changement l'après-midi avec au programme, du soleil, des cirrus et un voile nuageux toujours un peu plus dense sur les régions occidentales.

Dimanche très agréable

Météo de ce week-end : ensoleillé - © Tous droits réservés

Dimanche, en matinée, une petite averse sera possible au littoral, mais rapidement, le temps deviendra sec partout avec un soleil généreux et quelques nuages d'altitude. La journée sera donc belle et encore très douce avec des maxima inchangés variant entre 15 et 22°C, ce sont des températures dignes d'une fin mai.

Lundi, le soleil brillera le matin, puis des nuages arriveront par la frontière française et pourraient donner une averse dans l'après-midi, les maxima varieront de 13 à 21°C. Mardi, les maxima en recul seront encore agréables avec de 14 à 18°C et le ciel sera partagé entre nuages et larges périodes ensoleillées.