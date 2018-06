Météo de ce week-end : encore des nuages surtout sur l'est du pays

Ce samedi matin, le temps sera clément sur tout l'ouest du pays, mais plus on ira vers l'est, plus les nuages seront nombreux mais le temps sera sec partout. Vers 10h, les températures atteindront 10°C en Ardenne, 12°C le long du sillon Sambre et Meuse et 15°C au nord de celui-ci.

L'après-midi, les nuages progresseront vers la côte et sur le relief, la couverture nuageuse pourrait donner une petite goutte de pluie mais cela restera très localisé. Les maxima en hausse varieront de 14 à 21°C.