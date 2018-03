Météo de ce week-end : éclaircies samedi, quelques gouttes dimanche

Samedi matin, le ciel restera couvert sur l'ouest de la Belgique alors que des éclaircies se développeront sur le sud et l'est. Le vent orienté au secteur Sud-Sud-Est va repousser l'humidité vers le nord et le ciel va se dégager de plus en plus. L'après-midi, les nuages garderont le dessus de la Côte à la Campine, ailleurs, on observera des coins de ciel bleu et sur les provinces de Liège et de Luxembourg, le temps deviendra lumineux. Les maxima en hausse varieront de 9 à 13°C.