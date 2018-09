Météo de ce week-end: début d'automne en douceur

Le week-end s'annonce agréable avec de belles éclaircies. Le temps sera calme et sec. Idéal pour aller ramasser les premières feuilles qui tombent. Mais soleil ne rime pas forcément avec chaleur. En effet, les températures seront nettement plus fraiches que les jours précédents.

Un samedi ensoleillé

Samedi le soleil dominera le ciel belge. Au programme: une journée calme et ensoleillée. Le pays sera sous l'influence d'une barrière anticyclonique qui sera installée entre l'Atlantique et l'Europe centrale. Le temps sera d'emblée lumineux avec juste quelques champs nuageux près du littoral. Vers 11h, les thermomètres afficheront des valeurs entre 7 et 11°C. L'après-midi, les températures seront un peu décevantes, car bloquées entre 12 et 16°C, soit 2 ou 3°C en-dessous des moyennes. Ce sera le seul bémol, car le soleil sera seul aux commandes et le vent soufflera sans grande force.

De belles éclaircies pour dimanche

Dimanche, la barrière anticyclonique se scindera en deux à nos latitudes, mais nous profiterons encore temporairement de ses bienfaits. Le temps sera ensoleillé, avec quelques passages nuageux qui seront un peu plus nombreux au Nord-Ouest. Le vent sera faible à modéré et les maxima atteindront 14 à 17° l'après midi.

En début de semaine le temps va se rafraichir et le soleil sera plus timide, alors profitez-en! Bon week-end, et envoyez nous de jolies feuilles!