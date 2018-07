Météo de ce week-end : d'abord orageux puis moins chaud, enfin

Les orages vont glisser d'ouest en est cette nuit et ce samedi matin, ils toucheront encore une partie de provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg avant de s'évacuer vers l'Allemagne. A l'arrière de ces précipitations, retour d'un temps sec, calme et lumineux, le ciel va se dégager à partir du littoral.

Le passage de cette perturbation apportera de l'air moins chaud, plus respirable avec 22°C à la côte et en Ardenne; 24, 25°C dans le centre et 27 voire 28°C en Campine. C'est encore supérieur aux moyennes de saison mais c'est déjà plus confortable que ces derniers jours.