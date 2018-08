Météo de ce week-end: calme et lumineux

Après les orages localement violents qui ont touché notre pays la nuit dernière, le week-end s'annonce beaucoup plus calme. La perturbation orageuse a quitté la Belgique et nous laisse une météo stable pour les prochains jours. Le temps sera sec avec de belles périodes d'éclaircies.

Un samedi de saison

La journée de samedi sera lumineuse. En matinée le ciel sera très ensoleillé sur une grande partie du pays. Par contre, vers le littoral la couverture nuageuse sera plus dense. Dans l'après midi le ciel se partagera entre nuages et éclaircies avec des températures de saison comprises entre 20 et 24°.