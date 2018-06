Météo de ce week-end : ça s'améliore

Après les intenses précipitations de ce vendredi, le temps va enfin, se calmer.

Les dernières averses vont quitter le pays par l'est en début de nuit, des éclaircies vont se développer mais avec l'humidité présente, les brumes et nuages bas se formeront en de nombreux endroits.

Samedi, après la dissipation des brumes matinales, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux. L'après-midi, les éclaircies vont s'élargir à partir de la frontière française. Sur le centre et l'est du pays, quelques averses seront encore possibles, mais beaucoup plus faibles que ces derniers jours. Les maxima seront de saison avec 18, 19°C à la côte et 20 à 22°C ailleurs.