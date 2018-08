Météo de ce week-end : c'est toujours l'été

Ce samedi, une petite zone nuageuse va glisser sur le pays du littoral vers l'Ardenne mais cela n'apportera pas de précipitations et nous aurons toujours une impression de beau temps. On devrait perdre 3°C par rapport à ce vendredi avec 23°C à la côte, 27 à Gand, 30 à Mons, Namur; Liège et Charleroi et jusqu'à 34°C à Virton.