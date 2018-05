Météo de ce week-end : beau samedi, nuageux dimanche

Demain samedi, le beau temps sera au rendez-vous! La matinée sera souvent lumineuse, puis dans le courant de l'après-midi, quelques nuages arriveront par le NO et à partir de 16h, une ondée est possible à la côte. Mais à l'avant, sur la plupart des régions, le temps restera sec et agréable jusqu'en soirée, d'autant que les températures maximales seront en hausse avec une variation de 19 à 24° voire 25° en Campine.