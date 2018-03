Météo de ce vendredi: un temps nuageux se profile

Le ciel restera bien nuageux ce matin, avec toujours quelques pluies éparses attendues plutôt sur l’est du territoire. Des éclaircies pourront éventuellement se développer en fin de matinée le long de la frontière française. Le mercure affiche 7-8 du centre du territoire jusqu’à la côte, 4-5 pour le sud du sillon Sambre et Meuse.

Même type de temps pour cette après-midi. Les éclaircies prendront un peu plus de place mais le ciel restera nuageux et quelques averses sont toujours possibles çà et là. Le mercure indiquera toujours des valeurs de saison avec 11 degrés pour l’ouest et le nord pays, pas plus de 9-10 degrés pour l’est et le sud du territoire.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un indice faible sur une bonne moitié est du territoire, moyen sur l’ouest du pays. Le pic de luminosité se situera vers 13h, c'est à cette heure-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Prudence cette nuit puisque le mercure repassera sous la barre du zéro degré sur l’ensemble des régions avec -2 de Bruxelles à Ostende et jusqu’à -4 degrés du côté de Spa ou de St Hubert. Quelques pluies peuvent toujours tomber, localement sous forme de neige fine.