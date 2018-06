Météo de ce vendredi: temps calme et plus doux

Ce vendredi matin, encore pas mal de nuages sur l'extrême sud, sinon, dès le réveil, de belles éclaircies ailleurs avec des maxima en hausse : de 18 à 23 voire localement 24°. Le vent de sud-ouest soufflera faiblement. Sur l'extrême sud du pays, les nuages resteront un peu plus épais et quelques gouttes pourraient s'en échapper, cela restera très marginal.

Week-end calme mais un rien plus frais

Week-end un peu plus mitigé - © RTBF KEYWALL

Samedi, les éclaircies vont se développer davantage sur l'ouest et le centre du pays tandis que sur les reliefs, on pourrait encore essuyer une dernière averse résiduelle. Les maxima afficheront 17 à 18° du littoral à l'Ardenne, 19° sur l'ouest 20° à Bruxelles et 21° en Gaume et la Campine. Le vent de sud-ouest sera modéré. Dimanche, il fera très nuageux, nous perdons quelques degrés mais nous devrions rester au sec, maxima de 15 à 20°. Le vent d'ouest à sud-ouest.

Indice électricité : il restera bon, voire excellent. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.