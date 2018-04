Météo de ce vendredi: soleil et grande douceur

C’est à nouveau une journée radieuse et sèche qui se profile dans notre pays. En fin de matinée le mercure affichera déjà 17-18 degrés au littoral, 20-21 degrés en Ardenne et jusqu’à 22 degrés dans la Capitale.

Durant l’après-midi, quelques cumulus se développeront par endroit mais ils n’auront aucune conséquence et le temps restera bien ensoleillé et sec. Les maximas se hisseront entre 19 degrés à Ostende, 25 degrés en Ardenne, 26 degrés à Bruxelles et même 28 degrés en Campine.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à cette heure-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit sera en demi-teinte : tout d’abord un ciel bien dégagé, puis, en seconde partie de nuit, l’apparition de bancs de brumes et de brouillards surtout une bonne partie nord du pays.