Météo de ce vendredi: retour de quelques éclaircies

Ce vendredi, nous retrouvons un temps plus calme. Mis à part l'extrême sud du pays ou un peu de bruine est localement encore possible en début de matinée, on retrouve un temps sec. Il y aura des éclaircies dès le matin sur l'ouest et le centre avec par contre, un ciel encore bien chargé sur le sud et l'est. Le risque d'averse sera très faible et cantonné d'une part au littoral ou sur l'extrême sud du pays en matinée. Les maxima atteindront 5 à 8 ou 9°. Le vent restera très faible de sud.

Week-end en deux temps

Plus gris dimanche mais aussi plus doux - © RTBF KEYWALL

Demain samedi, nous aurons enfin droit à quelques éclaircies après la dissipation de la grisaille. Malheureusement, déjà l'après-midi, la couverture nuageuse va s'épaissir par l'ouest et de faibles pluies sont attendues en toute fin de journée à partir du littoral. Les maxima atteindront 4 à 7° et le vent de sud sera d'abord faible puis modéré en soirée. Dimanche, c'est de l'air plus doux qui nous arrive mais il fera très nuageux, on attend 7 à 12°. Le risque d'une averse sera vraiment isolé. Toujours de la grisaille et de la douceur lundi avec en prime un vent qui se renforce et de faibles pluies en approche en cours d'après-midi par l'ouest.

Indice électricité : Faible sur l'est et le sud, moyen près du littoral et sur le centre du pays. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 14 et 15h.