Météo de ce vendredi : plus sec avant un week-end plus doux

Ce matin, retour à un temps sec et déjà moins froid. Sur les reliefs, on note une mauvaise visibilité. Par contre, sur l'ouest et le centre, on s'attend à quelques éclaircies en première partie de journée. L'après-midi, le ciel va à nouveau se couvrir, mais nous devrions rester en principe au sec. Les maxima atteindront 4 à 8 ou 9°. Le vent de sud sera faible le matin, modéré en début d'après-midi puis à nouveau faible en fin de journée.

Week-end plus clément (surtout samedi)

Demain, encore pas mal de nuages le matin puis des éclaircies se formeront à partir du sud pour gagner ensuite le centre en cours d'après-midi. Il fera plus doux : 7 à 11 voire 12°, le tout avec un vent faible et variable. Dimanche, le ciel sera plus chargé de nuages et l'on n'exclut pas quelques faibles averses, surtout en matinée, on espère le retour d'éclaircies par l'ouest l'après-midi. Maxima identiques à ceux de samedi.

Indice électricité : Faible partout sous un ciel assez nuageux. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.