Météo: une fin de semaine sous le soleil, jusqu'à 27° annoncés pour lundi

Dès le matin, le soleil s'impose rapidement partout et les températures partent à la hausse par rapport à hier, on ira de 15 et 19° (20° localement en Gaume). Le vent sera faible de secteur nord-est et la journée sera donc baignée de soleil.

La nuit prochaine se fera sous les étoiles. Les minima redescendront entre 4 et 9°.