Météo de ce vendredi: verglas ce matin dans le sud du pays, la neige attendue dans les prochaines heures

Ce matin, c'est du verglas qui tombe sur le sud du pays. La zone de pluie en provenance de France est très douce mais elle butte contre la poche d'air froid sur la Belgique. Cela provoque temporairement du verglas qui pourrait gagner ce matin le centre du pays.

Toutefois, cette zone de pluie, au contact de l'air sibérien, va se refroidir et progressivement et la neige pourrait remplacer le verglas. C'est ce qui est prévu dans les toutes prochaines heures.

On attend de 2 à 5 cm de neige fraîche d'ici ce soir, selon les régions. La carte ci-dessus illustre les prévisions de pluie (en bleu) et de neige (en mauve). Plus c'est foncé, plus il devrait en tomber.

Prudence donc sur les routes, ce matin les épandages sont en cours.

La situation évoluera vite puisque demain l'air plus doux aura complètement envahi le pays et nous devrions déjà observer 2° en Ardenne et 6° dans le centre du pays.

La nuit prochaine

encore un peu de gel (0 à -3°) avec un retour au sec.