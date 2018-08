Météo de ce vendredi: les orages quittent lentement le pays

Les orages de la nuit glisseront lentement vers l’Allemagne ce matin. Ils toucheront encore l’est du territoire jusqu’à 10-11h puis quitteront notre pays. Des précipitations sont encore attendues sur les provinces du Luxembourg, du Limbourg et de Liège. À l’arrière, c’est un temps sec qui se profile. De larges éclaircies sont attendues sur l’ouest du territoire tandis que des champs nuageux plus importants encombreront le ciel sur le centre de la Belgique. Les températures sont en baisse par rapport à hier : 15-16 degrés du côté de Spa ou Marche-en Famenne et 17-18 degrés ailleurs.

Le temps sera sec sur l’ensemble des régions cet après-midi. Le ciel sera pleinement ensoleillé au littoral mais des nuages sans conséquence bourgeonneront dans les terres. Ils seront sans doute un peu plus épais du côté de l’Ardenne. Les maximas seront en baisse de 5 degrés en moyenne, on retrouvera donc une vingtaine de degrés au littoral, 22 pour Bruxelles ou Arlon et 23 degrés du côté de Tournai et Mons.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un indice excellent (sur l’extrême ouest du pays), bon (pour une bonne partie centre du pays) voire même moyen (sur l’extrême est du pays) dans notre pays. Le pic de luminosité se situera vers 14h-15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera calme la nuit prochaine et le ciel variera de peu nuageux à étoilé.