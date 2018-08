Météo de ce vendredi: le soleil présent sur l'ensemble du territoire

Dans la continuité d’hier, le temps restera stable ce vendredi. C’est le soleil qui dominera largement durant la matinée. Le vent de secteur nord sera faible. Le mercure grimpera déjà en matinée avec 21 degrés prévus au littoral, 23-24 dans le centre et jusqu’à 26 degrés du côté d’Arlon.

Durant l’après-midi, on notera simplement quelques cumulus de beau temps sur les hauteurs, ils resteront anecdotiques et sans conséquence. C’est très clairement le soleil qui règnera en seul maître à bord sur l’ensemble du territoire. Les températures s’envoleront encore une fois et le thermomètre donnera 26 degrés à Ostende, 31 du côté de Spa, 32-33 pour le Hainaut et Bruxelles et jusqu’à 35 degrés du côté de Virton.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit sera une nouvelle fois étoilée et le mercure affichera 17 à 19 degrés sur l’ensemble des régions.