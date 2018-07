Météo de ce vendredi: le soleil fait son retour sur l'ensemble du territoire

Ce matin, les quelques plaques de nuages bas arrivés durant la nuit sur le nord-ouest du pays vont rapidement se dissiper. C’est un franc et grand soleil qui s’imposera dans un beau ciel bleu sur l’ensemble du territoire. Vers 11h ce matin, le mercure affichera déjà 18 degrés du côté de St-Hubert ou de Spa et 22 degrés dans le Hainaut ou vers la Capitale.

Durant l’après-midi, quelques nuages inoffensifs viendront décorer le ciel. Ils n’auront aucune conséquence et l’impression de beau temps dominera très largement. Les températures maximales repartiront à la hausse et resteront au-dessus des normales de saison avec 22 degrés pour St-Hubert, 26 pour Liège et même 28 degrés du côté de Tournai ou de Bruxelles.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit s’annonce à nouveau calme et sèche même si quelques brumes sont attendues en fin de nuit dans les vallées.