Météo de ce vendredi : grand retour du soleil

La nuit a été relativement froide avec un ciel dégagé et donc quelques gelées en Ardenne. Place au soleil et à la douceur ce vendredi pour une journée printanière. On attend un ciel lumineux : du soleil et quelques voiles nuageux élevés. Les maxima atteindront 13 à 17°. Le vent sera modéré de secteur sud-est.

Premier week-end printanier de l'année

20 degrés à Bruxelles dimanche - © RTBF KEYWALL

Il y aura un peu plus de nuages samedi après-midi, mais il fera encore sec et surtout plus doux avec des maxima potentiels de 16 à 20° (localement 21° en Campine). Dimanche, davantage de nuages et tôt le matin un faible risque d'averse sur l'ouest qui disparaîtra. Les maxima devraient se maintenir aux mêmes valeurs que la veille, voire un degré de plus, à savoir 15° au littoral, 18° en Ardenne, 21° à Bruxelles et localement 22° en Campine. Lundi, le risque d'averse augmentera l'après-midi mais il fera encore fort doux.

Indice électricité : Excellent partout sous le soleil. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.