Météo de ce vendredi: faiblement pluvieux et doux

Ce matin, une zone de pluie s'approche de la Belgique par le sud-est et concerne à priori les régions au sud du Sillon Sambre-et-Meuse et limitrophes avec la France. Très temporairement ce matin, un peu de neige fondante peut se mêler à la pluie en Ardenne. Ces pluies assez faibles remonteront vers le centre en cours d'après-midi. Le vent de sud-est est faible et la douceur nous revient avec des maxima de 7 à 11°.

Week-end très doux mais variable

15 degrés à Bruxelles samedi - © RTBF KEYWALL

On reparle pluie et douceur pour le week-end avec des températures très douces samedi : 10 à 15 ou 16° et de 10 à 14° pour dimanche. Mais le parapluie sera souvent utile puisque notre ciel alternera quelques rares éclaircies, des moments de temps sec mais aussi des périodes de pluie. Ce temps, typiquement variable et doux, se prolongera en début de semaine prochaine.

Indice électricité: Moyen du littoral à la Campine, mais faible partout ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.